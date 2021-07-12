Eğlence mekânındaki dayakta yeni gelişme!

Kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, önceki gün saat 04.30 sıralarında otogarın önündeki kaldırımda ölü bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kara'nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirledi.

Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.