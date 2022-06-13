İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekânında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Olay, Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. M.G. isimli bir şahıs, A.K. isimli başka bir kişinin yanında bulunan Ç.D. isimli bir kadını dışarı çıkarmak istedi, ancak A.K. buna izin vermedi.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G., A.K.'yi karnından bıçakladı. A.K. daha sonra olayı fark ederek araya giren garson E.Ç. de göğsünden bıçakladı. İki kişinin ağır yaralandığı ve Ç.D. isimli kadının da sırtından hafif yaralandığı kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İki yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda bıçakla yaralanan A.K. ve E.Ç. isimli şahısların hayati tehlikesi sürüyor.