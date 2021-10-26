Eğlence mekânın kurşunlayıp, ateşe verdiler

DHA

Olay, geçen pazar günü Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekânına gelen ve alkollü olduğu belirtilen bir grup, iddiaya göre, çalışanlarla tartıştı.

Daha sonra eğlence mekânından ayrılan grup, sabah erken saatte mekâna yeniden gelerek kurşun yağdırdı, benzin döktükten sonra da ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyonla Temel Can Ak, Emrullah Kaya, Semih Bişi, Mustafa Demirtaş ve Fatih K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ak, Kaya, Bişi ile Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.