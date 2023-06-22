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Denizli'de eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu

Denizli'de, yaklaşık bir buçuk ay önce EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olan Adem Poslu, önce evinde ardında gittiği eğlence mekânı alkol aldıktan sonra yatağında ölü bulundu

Giriş: 22.06.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu
İHA

Denizli'de Adem Poslu (52), yakınları tarafından yatağında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yaşayan Adem Poslu, EYT düzenlemesinden faydalanarak yaklaşık bir buçuk ay önce emekli oldu. Önceki gün evinde alkol alan Adem Poslu, daha sonra Ortaköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına giderek alkol almaya devam etti.

Gece yarısı evine geri dönen Poslu, sabah saatlerinde yakınları tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Adem Poslu'nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Poslu'nun tükettiği alkollü içeceklerden numune alındı. Poslu'nun kesim ölümü nedeni otopsi ve sonucu belli olacak.

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