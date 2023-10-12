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        Haberler Gündem Trafik Eğlence mekânı çıkışı böyle can verdi

        Eğlence mekânından çıkan genç böyle can verdi

        Muğla'da, eğlence mekânından çıkan motosikletli genç, kontrolünü kaybettiği motosikletin istinat duvarı ile beton elektrik direğinin arasına sıkışması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:21
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        Direk ile duvar arasında can verdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cengizhan Kır (25), kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki istinat duvarı ile beton elektrik direği arasına sıkıştı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kasksız motosiklet sürücüsü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurye olan Kır'ın bir mekânda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        Kır'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #muğla haberleri
        #BODRUM
        #motosiklet
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