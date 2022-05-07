Eğlence mekanlarına polis denetimi

Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde bazı mekanlara, kapalı alanlarda sigara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi.

Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.