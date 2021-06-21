Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Müzik sektörü kabine toplantısını büyük bir merakla takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili son durumu bildirdi

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan "1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.