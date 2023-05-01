Eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'de, eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada Mestan Çulhaoğlu (23) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında meydana geldi. Mekânda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında mekâna geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu, vücudunun isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.