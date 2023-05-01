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Eğlence mekanında silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'de, eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı

Giriş: 01.05.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İHA

Denizli'de, eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada Mestan Çulhaoğlu (23) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında meydana geldi. Mekânda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında mekâna geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu, vücudunun isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

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Mestan Çulhaoğlu

Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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