Eğlence mekanına Kovid-19 denetimi: 13 kişiye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kafeterya ve işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Ekipler, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde, bir iş merkezinin 6'ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi.

Ekipler, müzik çalınan mekanda sosyal mesafe kuralına uymadan oturan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi.

İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.