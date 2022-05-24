Eğitime erişemeyen çocuklar için önemli çalışma

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43 yıldır yüzlerce çocuğun donanımlı, kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayan Koruncuk Vakfı, yeni vizyonu ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız çocuklarına yurt desteği veriyor.

Vakıf, Koruncuköyler’de sunduğu bakım ve barınma hizmetinin yanı sıra onların sosyo-kültürel gelişimlerini; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla destekleyen Türkiye’deki ‘tek vakıf’ olma özelliğini taşıyor.

Bolluca Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler’deki toplam öğrenci kapasitesi yüzde 40 oranında artacak.

“Daha çok kız çocuğuna ulaşmak ve eğitimlerini sürdürülebilir şekilde desteklemek” amacıyla İzmir Koruncukköy Urla’yı hizmete açarak Koruncukköy Bolluca için ‘El Ver Yuva Olsun’ projesini başlatan Koruncuk Vakfı; Bolluca Kız Öğrenci Yurdu’nu tamamlayarak ülkemize kazandırdı.

25 Mayıs Çarşamba günü resmi açılışı gerçekleşecek ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler’deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak.

Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu; Koruncukların bireysel ve sosyo-kültürel gelişimleri için gereksinim duydukları imkân ve ortamı sağlamak için kütüphane, oda, yemekhane, çamaşırhane, revir ve spor odası gibi farklı işlevlere sahip ortak kullanım alanlarının, onların günlük yaşam rutinlerine uyum sağlamasına özen gösterilerek, yaklaşık 3.000 metrekare üzerine 4 kat olarak inşa edildi.

Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık

Bolluca Kız Öğrenci Yurdu Koruncuklar için sevgi ve güven dolu bir “yuva” olacak. Koruncuk Vakfı çalışmalarının sürdürülebilirliği için Kurumsal bağışçılar kadar bireylerin düzenli bağışlarının da oldukça kritik olduğuna dikkat çeken Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık; “Vakfımız, akademik başarı gözetmeksizin, ülkemizin dört bir yanından risk durumları önceliklendirilerek köylerimize kabul edilen kız çocuklarımızın, geleceğin güçlü kadınları olana dek yanlarında oluyor.” dedi.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray

Basın toplantısında yaptığı konuşmada Vakfın tüm projelerinde “çocukların üstün yararını” gözettiklerini vurgulayan Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray; “Bolluca Kız Öğrenci Yurdu yaklaşık 80 kızımıza, sevgi ve güven dolu bir hayat sürecekleri yeni bir 'yuva' olacak. Her daim büyük ve güçlü bir aile olduğumuz hissettiren yönetim kurulumuz, mütevellilerimiz, çalışanlarımız, değerli bağışçılarımız, yaptığımız çalışmaları duyuran basın mensubu dostlarımız; Bolluca Kız Öğrenci Yurdu, amacımıza ortak olan sizlerle gerçekleştirilmiş bir çalışmanın eseridir, iyi ki varsınız.” dedi.

Koruncuk Vakfı; çocukların, hangi sosyo - ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek amacıyla çalışıyor. Koruncuk Vakfı geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarını, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.

Yürüttüğü faaliyetlerde çocuğun yüksek yararını esas alan Vakıf, kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköy’lerde barınma ve bakım hizmeti veriyor, sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla onların sosyo - kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Psiko - sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Koruncuk Vakfı, bu amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor. Vakıf çatısı altında büyüyen 18 yaşını doldurmuş genç kızlara ise tercihleri doğrultusunda yükseköğrenimleri veya mesleki gelişimleri boyunca destek olmaya devam ediyor. Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Yirmiden fazla STK’yı bir araya getirerek kurduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.