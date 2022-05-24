Eğitime erişemeyen çocuklar için önemli çalışma

Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu hizmete açılıyor
Eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları amacıyla çalışan Koruncuk Vakfı, yapımını tamamladığı Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu’nu 24 Mayıs Salı günü çevrimiçi gerçekleştirdiği toplantı ile basına tanıttı
43 yıldır yüzlerce çocuğun donanımlı, kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayan Koruncuk Vakfı, yeni vizyonu ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız çocuklarına yurt desteği veriyor.
Vakıf, Koruncuköyler’de sunduğu bakım ve barınma hizmetinin yanı sıra onların sosyo-kültürel gelişimlerini; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla destekleyen Türkiye’deki ‘tek vakıf’ olma özelliğini taşıyor.
Bolluca Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler’deki toplam öğrenci kapasitesi yüzde 40 oranında artacak.
“Daha çok kız çocuğuna ulaşmak ve eğitimlerini sürdürülebilir şekilde desteklemek” amacıyla İzmir Koruncukköy Urla’yı hizmete açarak Koruncukköy Bolluca için ‘El Ver Yuva Olsun’ projesini başlatan Koruncuk Vakfı; Bolluca Kız Öğrenci Yurdu’nu tamamlayarak ülkemize kazandırdı.
25 Mayıs Çarşamba günü resmi açılışı gerçekleşecek ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler’deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak.
Koruncukköy Bolluca Kız Öğrenci Yurdu; Koruncukların bireysel ve sosyo-kültürel gelişimleri için gereksinim duydukları imkân ve ortamı sağlamak için kütüphane, oda, yemekhane, çamaşırhane, revir ve spor odası gibi farklı işlevlere sahip ortak kullanım alanlarının, onların günlük yaşam rutinlerine uyum sağlamasına özen gösterilerek, yaklaşık 3.000 metrekare üzerine 4 kat olarak inşa edildi.
Bolluca Kız Öğrenci Yurdu Koruncuklar için sevgi ve güven dolu bir “yuva” olacak. Koruncuk Vakfı çalışmalarının sürdürülebilirliği için Kurumsal bağışçılar kadar bireylerin düzenli bağışlarının da oldukça kritik olduğuna dikkat çeken Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık; “Vakfımız, akademik başarı gözetmeksizin, ülkemizin dört bir yanından risk durumları önceliklendirilerek köylerimize kabul edilen kız çocuklarımızın, geleceğin güçlü kadınları olana dek yanlarında oluyor.” dedi.
Basın toplantısında yaptığı konuşmada Vakfın tüm projelerinde “çocukların üstün yararını” gözettiklerini vurgulayan Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray; “Bolluca Kız Öğrenci Yurdu yaklaşık 80 kızımıza, sevgi ve güven dolu bir hayat sürecekleri yeni bir 'yuva' olacak. Her daim büyük ve güçlü bir aile olduğumuz hissettiren yönetim kurulumuz, mütevellilerimiz, çalışanlarımız, değerli bağışçılarımız, yaptığımız çalışmaları duyuran basın mensubu dostlarımız; Bolluca Kız Öğrenci Yurdu, amacımıza ortak olan sizlerle gerçekleştirilmiş bir çalışmanın eseridir, iyi ki varsınız.” dedi.
Koruncuk Vakfı; çocukların, hangi sosyo - ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek amacıyla çalışıyor. Koruncuk Vakfı geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarını, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.
Yürüttüğü faaliyetlerde çocuğun yüksek yararını esas alan Vakıf, kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköy’lerde barınma ve bakım hizmeti veriyor, sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla onların sosyo - kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Psiko - sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Koruncuk Vakfı, bu amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor. Vakıf çatısı altında büyüyen 18 yaşını doldurmuş genç kızlara ise tercihleri doğrultusunda yükseköğrenimleri veya mesleki gelişimleri boyunca destek olmaya devam ediyor. Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Yirmiden fazla STK’yı bir araya getirerek kurduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Eğitime erişemeyen çocuklar için önemli çalışma/egitime-erisemeyen-cocuklar-icin-onemli-calisma-3448665
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!