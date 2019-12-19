Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı

19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de eğitim harcamaları 2014-2018 döneminde yüzde 75 artarak 5 yılda toplam 810 milyar lirayı buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, eğitim harcaması son 5 yılda kademeli artış kaydetti.
Eğitime harcanan tutarın artış oranı 2014-2018 döneminde yüzde 75 olurken, toplamı ise 809 milyar 811 liraya ulaştı.
Devletin eğitim harcamaları 2014 yılında 90 milyar 674 milyon lirayken yüzde 73 artışla geçen yıl 155 milyar 9 milyon liraya çıktı. Devlet eğitime son 5 yılda toplam 602 milyar 4 milyon lira ayırdı.
Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yüzde 82 artış gösterdi. Hane halkları eğitime söz konusu dönemde 155 milyar 57 milyon lira ayırdı. Bu dönemde hane halklarının eğitim harcaması toplamının en yüksek olduğu kademe 51 milyar 536 milyon lira ile ortaöğretim oldu.
Bu kademeyi ortaokul 34 milyar 625 milyon lirayla, yüksek öğretim 33 milyar 983 milyon lirayla, ilkokula 25 milyar 841 milyon lirayla ve okul öncesi eğitim 9 milyar 73 milyon lirayla takip etti.
- Öğrenci başına en çok harcama yüksek öğretimde
Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artışlar görüldü. 2014-2018 döneminde ortalama öğrenci başına yapılan harcama en çok 13 bin 711 lirayla yükseköğretimde görüldü. Bu kademeyi öğrenci başına ortalama 9 bin 600 lirayla okul öncesi izledi. Aynı dönemde ortaöğretime ortalama 7 bin 715 lira, ortaokula ise ortalama 5 bin 488 lira harcandı.
Türkiye'de 2015-2018 döneminde eğitim harcamalarının (milyon lira) dağılımı şöyle:
Yıl
Toplam
Devlet
Hane halkları
2014
122.741
90.674
23.613
2015
135.249
101.612
24.832
2016
160.733
121.550
29.989
2017
176.452
131.488
33.593
2018
214.637
156.679
43.030
Toplam
809.811
602.004
155.057
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!