AA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitim süreçlerinde farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri nitelikli ölçme ve değerlendirmedir. Dünyada değişen koşullar, ilerleyen eğitim teknolojileri ve ortaya çıkan yeni bakış açıları ölçme ve değerlendirme alanını etkilemektedir.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde ele alınan hedefler de göz önünde bulundurularak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme değerlendirme uygulayıcılarının bilgilerini, akademik çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaları planlanmaktadır.

Bu amaçla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde, 29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi düzenlenecek.

Türkiye'de ölçme değerlendirme alanında çalışmalar yapan farklı paydaşları uygulamalar bağlamında bir araya getirmesi hedeflenen kongrede davetli konuşmacıların yanı sıra paneller, çalıştaylar düzenlenecek, bildiri ve poster sunumları yer alacak.

- Dijital ölçme konusu ele alınacak

Kongrede eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki uygulama çalışmalarının uzaktan eğitim dönemiyle önem kazanan dijital (e) ölçme değerlendirme, veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme değerlendirme ile geniş ölçekli testler gibi konular ele alınacak.

Sınıf içi ölçme ve değerlendirmede iyi örnek uygulamaları, ölçme ve değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar ve bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi temaları çerçevesinde sunumların yapılması hedeflenen kongrede, farklı temalar etrafında yapılacak tartışmaların, ölçme ve değerlendirmede iyi uygulamaların incelenmesinin yolunu açarak, Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha da geliştirilmesine katkı sunması öngörülüyor.

İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek kongre için bildiri ve poster sunumu başvuruları 30 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında http://kongreistanbul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.