Eğitimde iyi ihtimal de sigortalı

22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan sektör lideri AvivaSA, ‘Geri Ödemeli Hayat Sigortası’ ürününe kapsamlı bir Çocuk Paketi ekleyerek müşterilerine sunduğu Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası ürünüyle, ailelere çocuklarının eğitim hayatını koruma imkânı sağlıyor. AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, hayat sigortası ve eğitim sigortası ürünlerinin önemini vurgulayarak, konuyla ilgili şunları söyledi: “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası ürünümüzün Çocuk Paketi içeriğinin oldukça kapsamlı olduğunu belirtmek isterim. Müşterilerimize çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagojik-psikolojik danışmanlık, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurtdışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında yüzde 30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar sunuyoruz. Bu sayede ailelerin çocuklarına kesintisiz eğitim imkânı sunmasına katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda sigorta süresi boyunca ödenen toplam prim tutarını, poliçe süresi sonunda risk gerçekleşmemiş ise dolar cinsinden geri ödüyoruz. Böylece aileler, ödedikleri primleri geri alarak, bu tutarı çocuklarının eğitim masrafları için kullanma fırsatı buluyor. Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası’nın bireylerde hayat sigortası farkındalığının artmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
BES KULLANILIYOR
AvivaSA’nın geçen sene gerçekleştirdiği “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasının sonuçları oldukça önemliydi. Araştırma ile 15 yaşın altında çocuğu olan ebeveynlerin eğitim konusundaki ihtiyaç ve istekleri anlaşılmaya çalışılmıştı. Araştırma sonucunda, tasarruf-birikim eğilimleri ve eğitim-hayat sigortası ürünleri farkındalık düzeyleri gözlemlenmişti. Anne-babaların yüzde 44’ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yapması ve bu birikim araçları arasında sigorta ürünlerinin de olması ve BES’in ilk 3t’e yer alması sevindirici bir sonuçtu. Ayrıca, tasarruf yapan anne babaların yüzde 63’ü çocuklarına iyi bir gelecek hazırladığını düşünüyordu. 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi yüzde 64’e kadar yükselirken, 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda yüzde 36’ya kadar düşüyordu.” AvivaSA’nın, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünü; poliçede belirtilen sigorta süresi boyunca, vefat veya kaza sonucu vefat gibi riskler gerçekleşmezse, tahsil edilen primlerin tamamının poliçe sahibine geri ödenmesi gibi çok önemli bir özelliğe sahip.
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