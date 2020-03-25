Eğitimciler EBA'yı dijital eğitime geçiş konusunda önemli bir tecrübe olarak değerlendiriyor

AA

Çevik, yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından önceki gün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile EBA üzerinden başlayan uzaktan eğitimi değerlendirdi.

Uzaktan eğitimin Türkiye için çok yeni ve hızlı bir deneyim olduğunu dile getiren Çevik, ufak-tefek teknik eksiklikler yaşansa da bunların kayda değer olmadığını söyledi.

Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. EBA'da birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış. Başlangıç olarak oldukça güzel." diye konuştu.

Ancak banttan yayının zamanla öğrencilerin konsantrasyonunun ve dikkatinin dağılması gibi eksi yanlarının bulunduğunu ifade eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden uzaktan canlı eğitim dediğimiz interaktif eğitimin kısmının geliştirilmesi de çok önemli. Bu sistemde öğrenciler tıpkı sınıftaymış gibi öğretmenlerini görüyor, parmak kaldırabiliyor, onlara soru sorabiliyor, soruları cevaplandırabiliyor hatta mesajlaşma bölümlerinden verilen izin kadarıyla şakalaşabiliyorlar. Biz mesela pazartesi günü uzaktan canlı eğitime İstiklal Marşı'nı okuyarak başladık."

- "Fırsat eşitliği oluşturdu"

Ahmet Çevik, uzaktan yayınla eğitimin kamuya açıldığını, öğretmenleri artık tüm aile bireylerinin takip ettiğini belirterek, bu nedenle eğitimcilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzaktan eğitimin devlet-özel, doğu-batı gibi kriterleri sıfırladığını ve eğitimde eşitlik sağladığını dile getiren Çevik, herkesin aynı sistemde, aynı formatta eğitim almasının söz konusu olduğunu anlattı.

Çevik, uzaktan eğitimin özel okullar için de bir sınav olduğunu, bazı kurumların hazırlıksız yakalandığını kaydederek, sürecin, herkesi uzaktan eğitime hazırlamak için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

- "Türkiye için önemli bir tecrübe olacak"

ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, uzaktan eğitime başlanılmasının bu konuda Türkiye'ye gelecekte sağlayacağı faydalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, Türkiye için, son yıllarda küresel anlamda ciddi şekilde konuşulmaya başlanılan dijital eğitime geçiş konusunda önemli bir tecrübe olacak. Yıllar sonra biz oturacağız ve 'Ne garip işler yapmışız geçmişte, sabah karanlığında çocukları kaldırıp, servislere doldurup kilometrelerce öteye götürüp, türlü ek maliyetlerle garip garip işler yapmışız' diyeceğiz."

Çevik, Türkiye'de öğrenciler arasında okulu sevmeme oranının daha yüksek olduğunu belirterek, uzaktan eğitimlerle çocukların okula 5 gün değil de 2-3 gün giderek eğitimini alabileceğini anlattı.

Bu uygulamanın çocukları okula daha çok yönlendireceğini vurgulayan Çevik, bilgi öğrenmeyi içeren öğretim kısmının her yerden edinilebileceğini söyledi.

Çevik, "Ancak işin kişisel gelişim, davranış değiştirme, adabı muaşeret, duygusal gelişimi, duygu yönetimi gibi sosyal yönü barındıran kısımlar için okullara ihtiyaç duyulacak. Yani teorik kısmı çocuklar uzaktan alabilir ancak uygulamalı ve eğitim kısmını okullarda yapabiliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek bütçeli bakanlıklar arasında olduğunu dile getiren Çevik, "İleride haftanın belirli günleri de olsa uzaktan eğitime geçilmesiyle yüzde 50'lere varan tasarruflar sağlanabilir. Ayrıca öğretmen ve eğitim kalitesi de artırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.