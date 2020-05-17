Eğitim ve eğlence içeriklerini koronavirüs günlerinde çocuklara ücretsiz sundular

Çocukların okul öncesi eğitim ve gelişimini destekleyecek ürünler hazırlayan MomLala adlı kuruluş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde içeriklerini 24 bin 430 aileye ücretsiz ulaştırdı.
Kadrosunda konusunda uzman isimlerin yer aldığı MomLala adlı ekip tarafından, 0-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan içeriklerle çocuklar ve aileleri için günlük etkinlikler, oyunlar, deneyler ve egzersizler üretiliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından harekete geçerek içeriklerini herhangi bir ücret talep etmeden herkese açan MomLala ekibi, şu ana kadar 24 bin 430 aileye ulaşmayı başardı.
Girişimci-yazar ve MomLala Kurucusu Cihan Buğdaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını süresince evde kalmak zorunda olan çocuklar için içerikler hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.
Daha çok ev ortamında ve evdeki imkanlar kullanılarak aileyle yapılabilecek etkinlikler planladıklarını anlatan Buğdaycı, "Aile bireyleriyle yapabilecekleri etkinlikler, oyunlar, deneyler, yaşam becerileri, film önerileri, egzersizler gibi eğitici ve geliştirici içerikleri ücretsiz bir şekilde gün gün ailelere ulaştırmaya başladık. 28 gün boyunca #paylastıkcaogrenecegiz sloganıyla toplam 24 bin 430 aileye içerik desteği verdik." dedi.
Hazırladıkları içerikleri ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini de belirten Buğdaycı, içeriklerin ekipte yer alan okul öncesi öğretmenler, diyetisyenler, psikologlar, çocuk gelişimcileri ve sağlıkçılar tarafından geliştirildiğine dikkati çekti.
Sürece her ekip üyesinin kendi uzmanlığı çerçevesinde destek verdiğini ifade eden Buğdaycı, "Şu anda MomLala binlerce ailenin yanında olmaya devam ederken, bizler de ekip olarak ailelerden güzel geri bildirimler almanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
- "Ekibe heyecanla dahil oldum"
MomLala Koordinatörü Sümeyye İbrahimoğlu ise üniversite ikinci sınıfa geçtiği aylarda Buğdaycı ile tanıştıklarını ve MomLala projesini ilk dinlediği zaman "gerçekleşmesi imkansız bir hayal" olduğunu düşündüğünü anlattı.
İbrahimoğlu, "MomLala projesi her ne kadar başlangıçta hayal gibi görünse de bütün bunları bana anlatması bile gelecekte önemli bir yerde var olacağını göstermişti. Ekibe davet edildiğim zaman da büyük bir heyecanla dahil oldum." dedi.
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