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        Haberler Gündem Güncel Eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

        Tekirdağ'da eğitim uçağı motor arızası nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı. Uçağın pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:31
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        Eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
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        Atlantic Flight Academy (AFA) isimli uçuş okuluna ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı saat 11.00 sıralarında Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'ndeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı.

        Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir durum yaşanmaması için uçağın iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.

        Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

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        #eğitim uçağı
        #Tekirdağ
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