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Eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 44,1 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2011-2020 döneminde 5 katına çıkarak 44,1 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde firmaların öz kaynakları 3,3 milyar liradan yaklaşık 9 milyar liraya çıktı

29.09.2021 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Eğitim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 5'e katlandı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından yapılan derlemeye göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Bu firmaların varlıkları 2011'de 8,7 milyar lira seviyesindeydi. Takip eden yıllarda varlıklarını artıran firmaların aktif büyüklükleri 2015'te yaklaşık 20 milyar liraya, 2019'da 38,2 milyar liraya, 2020'de de 44,1 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda 5 katına çıktı.

Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da artış görüldü. Firmaların 2011'de 3,3 milyar lira olan öz kaynakları 2020'de yaklaşık 9 milyar liraya yükseldi.

SATIŞLAR 4.6 KATINA ÇIKTI

Öte yandan, bu firmaların 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2011'de 6,5 milyar lira iken 2020'de yüzde 315 artışla yaklaşık 27 milyar lira oldu. Firmalarca yurt içine yapılan satışlar 6,3 milyar liradan 25,9 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 46,3 milyon liradan 232 milyon liraya çıktı.

Ayrıca eğitimle ilişkili olan "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi. Anılan firmaların varlıkları 10 yılda 243,3 milyar liradan 874,1 milyar liraya ulaştı.

2011-2020 döneminde eğitim sektöründeki firmaların satışları, öz kaynak ve varlıkları şöyle:

Eğitim sektörü firmaları (bin lira) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aktifler 8.708.364 10.595.411 13.416.116 16.803.295 19.894.721 21.444.481 27.425.228 33.039.644 38.164.833 44.127.556
Öz Kaynaklar 3.289.521 3.913.970 4.425.246 5.668.202 6.111.017 5.310.018 6.543.914 6.527.811 6.298.529 8.967.381
Brüt satışlar 6.510.022 7.905.120 9.704.948 11.547.173 13.390.366 14.066.923 17.721.980 21.679.089 26.419.400 26.989.052
Yurt içi satışlar 6.297.338 7.617.054 9.327.395 11.081.862 12.926.393 13.539.504 17.023.372 20.697.707 25.111.439 25.866.291
Yurt dışı satışlar 46.282 87.826 135.216 156.664 98.926 138.806 184.494 289.881 340.709 232.056

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