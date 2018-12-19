Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 9,8 artışla 176 milyar 452 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 19 ile ortaöğretim ve yüzde 16,1 ile okul öncesi oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2016 yılında yüzde 6,2 iken, bu oran 2017'de yüzde 5,7'ye geriledi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,5'i devlet tarafından finanse edildi. Hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 19 olarak hesaplandı.

Devlet kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 31'ini (37 milyar 571 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 26'sını (31 milyar 565 milyon lira) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumların eğitim harcamalarının ise yüzde 45,3'ü (16 milyar 244 milyon lira) ortaöğretime, yüzde 27,1'i (9 milyar 733 milyon lira) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2016'da 7 bin 498 lirayı bulurken, geçen yıl 8 bin 111 lira olarak gerçekleşti.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 652 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı.

Eğitim harcamalarının 2017 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 20,6 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 5 ile ilkokul ve ortaokul takip etti.