Eğitim-Bir-Sen genel yetkide 9 yılı geride bıraktı

AA

Selvi, yazılı açıklamasında, hak ve özgürlük mücadelesini hakkıyla yaptıklarını ve kamu görevlileri sendikacılığına yeni bir soluk getirdiklerini ifade etti.

2020 yılı yetkili sendika belirleme mutabakat tutanağının imzalandığını bildiren Selvi, şöyle devam etti:

"Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde genel yetkide 9. yılı geride bırakmış bulunmaktayız. İnandığımız değerlere göre sendikacılık yaptığımız için bize güvenenleri hayal kırıklığına uğratmadık. 'Yol bizim, azığımız bu topraklarda.' dedik, hep menzile baktık. Sayısal olarak kendimizle yarıştığımız ortamlarda bile olgunluk sınırımızı aşmadan, vakur, mütevazı duruşumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Kaderimizi milletimizin, ülkemizin kaderiyle aynı hizada tutmaya, yılmadan, yorulmadan ülkemiz ve üyemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Her mutabakatta attığımız imza bu duygunun, gönül ve ideal birlikteliğinin tescilidir."

Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirme ve özgürlük alanlarını genişletmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Büyümemize, güçlenmemize, yetkide istikrar sağlamamıza, büyük yürüyüşümüze, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara çağrımıza el ve omuz veren, dünden bugüne sendikamızın genel başkan ve genel merkez yöneticileri başta olmak üzere şube başkanlarımıza, yönetim kurullarına, temsilcilik yönetimlerine, iş yeri temsilcilerimize, komisyonlarımıza ve bütün üyelerimize gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı şükranlarımızı ifade ediyoruz. 428 bin 598 üyemize selam olsun."