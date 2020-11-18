Eğitim-Bir-Sen'den "Yükseköğretime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme Raporu"

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Eğitim-Bir-Sen tarafından bu yıl 4'üncü kez hazırlanan ve "Yükseköğretime Geçiş", "Yükseköğretime Erişim ve Katılım", "Eğitimin Çıktıları", "Öğretim Elemanları", "Eğitim Ortamları", "Yükseköğretimin Finansmanı" ile "Üniversitelerin Akademik ve Yenilikçilik Performansı" olmak üzere 7 ana başlıktan oluşan raporu kamuoyuyla paylaştı.
Rapordaki bazı sayısal verilere dikkati çeken Yalçın, "2011-2020 arasındaki 10 yıllık periyotta üniversite sınavına başvuran aday sayısında yüzde 42 artış var. Sınav sonucunda yerleşen aday sayısında ise yüzde 17 artış söz konusu. Aslında göstergelerimiz olumluya doğru gidiyor yani Türkiye bu anlamda yaptığı yatırımın karşılığını görüyor ama daha özenli davranmak ve daha fazla konuya eğilmek ve bir an önce mesafe almak mecburiyetimiz var." diye konuştu.
Bu yıl liseden yeni mezun olanların yüzde 32'sinin bir yükseköğretim programına yerleşebildiğini aktaran Yalçın, geri kalan kısmın bu imkanı kullanamadığını, bunun da toplam sayının üçte ikilik kısmını oluşturduğunu söyledi.
Yalçın, son beş yılda yükseköğretimde toplam yeni kayıt öğrenci sayısının yaklaşık 40 bin azaldığını ve 2019'da 1 milyon 367 bin olarak gerçekleştiğini, yüz yüze öğretim yeni kayıt sayısının son beş yılda 4 bin artış gösterdiğini ve 831 bin olduğunu kaydetti.
2009'da 3 milyon 477 bin 940 olan öğrenci sayısının 2019'da 7 milyon 940 bin 133 olduğunu aktaran Yalçın, 10 yıllık süre zarfında lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının yaklaşık iki katına çıktığını ve ön lisans öğrenci sayısının yaklaşık üç kat arttığını ifade etti.
Yalçın, ayrıca açık öğretimin Türkiye yükseköğretim sistemi içerisindeki payının da artmaya devam ettiğini vurguladı.
Bu yıl 129 devlet ve 79 vakıf üniversitesi olmak üzere, toplam 208 yükseköğretim kurumunda eğitim verildiğini aktaran Yalçın, bu yükseliş trendinin olumlu karşılanması gerektiğini ifade etti.
Yalçın, 2019-2020 yılı itibarıyla yükseköğretimde 51 bin araştırma görevlisi, 38 bin öğretim görevlisi ve 86 bin öğretim üyesi olduğunu belirterek OECD ortalamasını yakalamak için 206 bin öğretim elemanı sayısına ulaşılması gerektiğini vurguladı.
- Öneriler
Rapordaki verileri değerlendiren Yalçın, yükseköğretime olan talebin her geçen yıl artacağı göz önünde bulundurularak yükseköğretim kapasitesinin artırılması tavsiyesinde bulundu.
Ali Yalçın, yükseköğretimin farklı alanlarında mevcut veya yeni açılacak programların kontenjan sayılarına ilişkin alınan kararların, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve istihdam imkanları dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Lise son sınıf düzeyinde üniversite giriş sınavına başvuran ve bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci oranının her geçen yıl düştüğüne işaret eden Yalçın, bu düşüşün nedenlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve mevcut yükseköğretim kontenjanına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Yalçın, Türkiye yükseköğretimindeki öğrenci sayısında artış eğilimi olsa da bunun açık öğretimdeki büyümeden kaynaklandığının unutulmaması gerektiğini, yükseköğretim sisteminin daha nitelikli büyümesi ve artan yükseköğretim talebine cevap üretebilmesi için tercih edilebilir yüz yüze programların sayısının ve kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.
Yükseköğretim kurumlarının yurt genelinde daha dengeli dağılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, toplam öğrenci sayılarının yükseköğretim kurumları arasında daha dengeli dağılımının sağlanması ve eğitim hizmetinin kalitesini artırıcı politikalar izlenmesi gerektiğine işaret etti.
Yalçın, doktora mezun sayısındaki artış eğiliminin önemli olduğunu ancak Türkiye'nin mevcut doktoralı öğretim elemanı ihtiyacı dikkate alındığında, bu sayının daha da artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Özellikle genç işsizliği azaltmaya ve genç istihdamını artırmaya yönelik etkin politikalar geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Yalçın, Türkiye'nin öğretim üyesi açığının kapatılması için lisansüstü eğitimi destekleyen ulusal ve uluslararası programların kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu aktardı.
Yalçın, hem bölünen üniversiteler hem de 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin yatırım harcamaları ve ihtiyaçları da dikkate alınarak yükseköğretimin bütçe içerisindeki payının artırılmasını istedi.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında dün alınan kararları da anımsatan Yalçın, bu süreçte kendilerine düşen görevin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda alınan kurallara uymak olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!