Geçen yıl yüzerken fark etmişti... Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

İstanbul'dan tatil için Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen Murat Ural, Eğirdir Gölü'ndeki bir adacıkta mezar taşı görmesi üzerine durumu Isparta Müze Müdürlüğüne bildirdi.
AA'nın haberine göre bölgede inceleme yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve Geç Antik Çağ'dan kalma kiremit parçası tespit etti.
SUDA FARK ETTİ
Mezar taşını bölgede gören Murat Ural, yüzerken suda bir taş fark ettiğini söyledi.
Taş geçen yıl su içerisinde olduğu için emin olamadığını belirten Ural, "Bu sene geldiğimde ilk işim hemen buraya gelmek oldu. Su altı kamerasıyla hemen bölgeye geldim. Su altı kamerasına ihtiyaç kalmadı çünkü göl çekilmeye devam ediyor. Göl, 1 metre kadar daha çekildiği için bu mezar taşı, tarihi bir eser su üstüne çıkmış" diye konuştu.
"HERKESİ EĞİRDİR GÖLÜ'NE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"
Başvurular sonrasında ekiplerin bölgede inceleme yaptığını anlatan Ural, şunları söyledi:
"Buraya bir arkeolog gönderdiler ve bunun bir antik bir mezar taşı olduğunu tespit etti. Bu keşiften dolayı hem çok mutlu hem de üzgünüm. Mutluyum, tarihi bir gerçek su yüzüne çıktı. Üzgünüm, Eğirdir Gölü'nün suları her yıl biraz daha azalıyor. Gölümüz can çekişiyor. Yerin altındaki kıymetleri kazanmak önemli ama yerin üstündekileri kaybetmeyi beklememeliyiz. Herkesi Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum."
ROMA DÖNEMİ'NE AİT
Isparta Müze Müdürü Mustafa Akaslan ise Eğirdir Gölü Adataşı isimli adacıkta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı bulunduğunu dile getirdi.
UZUN SÜRE GÖL SUYUNA MARUZ KALMIŞ
Mezar taşının uzun süre göl suyuna maruz kaldığına dikkati çeken Akaslan, şöyle devam etti:
"Taşın üzerinde herhangi bir yazı yok ayrıca adacıkta uzmanlarımızın incelemesinde, kayalık zirvesi tıraşlanarak bir mimari için hazırlık yapıldığı, bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. Günümüze ne yazık ki bu mimari ulaşamamış. Yüzeyde Geç Antik Çağ'a ait çatı kiremit parçaları bulunmuştur. Bu konu Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Uzmanların incelemesinin ardından bölgenin koruma altına alınıp alınmayacağı değerlendirilecektir."
Akaslan, adacığın tarihi sit alanı olarak ilan edilebileceğini sözlerine ekledi.
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