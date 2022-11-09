Eğirdir Gölü'nde yasak başladı

İHA

Isparta'da, Eğirdir Gölü'ndeki 8 aylık kerevit avı yasağı başladı.

Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Akçimen, 1 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında kerevit avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesinin yasak olduğunu duyurdu.

Başta İsveç ve Rusya olmak üzere 9 ülkeye ihraç edilen kerevit ile ilgili av yasağı sebebiyle il sınırları içerisinde bulunan kerevit işleme ve değerlendirme tesislerinde gerekli denetim ve stok tespit çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Akçimen, şunları söyledi:

"Eğirdir Gölü'nde özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot avlak sahalarında kaçak kerevit avcılığının önüne geçilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Gölü'ne kıyısı bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı denetimlerine devam etmektedir. Göldeki kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için avcılarımızın av yasaklarına azami derecede riayet etmesi ve göllerimizde kerevit sepeti bırakılmaması büyük önem arz etmektedir."