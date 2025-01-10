EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arzına 1,75 kat talep geldi

Hisseleri 14 Ocak 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da EGEGY koduyla işlem görmeye başlayacak olan EgeYapı Avrupa GYO, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerindeki talep toplama işlemini tamamladı. Şirketin halka arzına yatırımcılar büyük ilgi gösterdi ve 356 bin 252 yatırımcıdan 107 milyon 352 bin 384 adet hisse talebi geldi.

Bu talebin yüzde 41,98’i bireysel, yüzde 38,33’ü yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı, yüzde 19,69’u da yurt içi kurumsal yatırımcıdan geldi. Talep toplama sürecinin bitmesiyle hisselerin yüzde 60’ı bireysel, yüzde 30’u yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u da yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edildi. Toplam talep ise halka arz oranının 1,75 katı oldu.

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Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılardan yaklaşık 6,72 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 1,15 katı oranında talep geldi.

Yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. Şirketimize yoğun ilgi gösteren 356.252 yatırımcıya firmamıza olan güvenleri için teşekkür ederiz. Yeni ortaklarımızla güçlenen şirketimizde yenilikçi ve katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Talep toplama sürecinin ardından 14 Ocak 2025 tarihinde “EGEGY” hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan hissenin fiyatı 15 Türk Lirası olarak belirlendi. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edilmişti. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. 157 milyon 800 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon TL olacak.