Gişe rakamlarında egemenlik yine Türk filmlerine geçti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yaz aylarında ve yeni sezonun ilk ayı eylülde gişe listesinin ilk sıralarında yabancı filmler yer alırken ekimden itibaren izleyici sayısı egemenliği yeniden Türk filmlerine geçti. Listenin ilk 5 sırasında 4 Türk filmi yer alıyor.

Box Office Türkiye'nin verilerine göre gösterimi devam eden filmlerin izleyici sayıları şöyle;



7. Koğuştaki Mucize (3 Hafta)

İzleyici Sayısı: 3.326.854

Hasılat: 57.408.330 ₺

Joker (4 Hafta)

İzleyici Sayısı: 1.683.997

Hasılat: 32.934.126 ₺

Kral Şakir Korsanlar Diyarı (4 Hafta)

İzleyici Sayısı: 1.673.946

Hasılat: 28.160.947 ₺

Karakomik Filmler (2 hafta)

İzleyici Sayısı: 602.615

Hasılat: 11.535.885 ₺

Cinayet Süsü (1 Hafta)

İzleyici Sayısı: 313.138

Hasılat: 6.121.044 ₺