Egeli balıkçılar yeni sezona umutlu başladı

Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'ndan gün batımıyla beraber denize açıldı. Yaşar Reis 2'nin Kaptanları Süleyman Öztürk ve Fatih Kopuz da mürettebatıyla güneşin batış yönüne doğru mavi sularda yol aldı.
Uzun bir aradan sonra ekmek teknelerine binen mürettebat da heyecanla yeni günün gelmesini bekledi. Yaklaşık 4 saatlik yolculuk süresince yemeklerini yiyen, görev dağılımını yapan ekipler son hazırlıklarını tamamladıktan sonra üzerlerini giyinip kaptanın talimatını bekledi.
Saatler 00.00'ı gösterdiğinde "ağ bırak" talimatıyla ince ince işlenen ağlar serin sularla buluştu.
Ardından sabaha kadar sürecek zorlu mesainin ilk dakikaları başladı. Sırt sırta, yan yana çalışan mürettebat ilk mahsulü denizden el birliğiyle çıkardı. Sezonun ilk gününde denizden Ege'nin geleneksel balığı sardalya ve hamsi avlandı.
Günün ilk ışıklarına kadar devam eden avlanmada güverteye alınan balıklar, kasalandıktan sonra kamyonlara yüklenmek üzere Saip Altı Limanı'na çıkarıldı. Burada bekleyen kamyonlara yüklenen balıklar, İzmir Balıkçı Hali'ne gönderildi.
- "Hiçbir gün aynı limanımız yok"
Yaşar Reis 2'nin kaptanı Öztürk, AA muhabirine, 1 Eylül'ün balıkçıların bayramı olduğunu söyledi.
Geçen yıl sezonun ve satışların bereketli geçtiğine değinen Öztürk, "Bugün de ilk avımızı yaptık. Bereketli geçti. Sezonun da iyi geçeceğini öngörüyoruz." dedi.
Nebil teknesinin kaptanı Mehmet Uzun da çok uzun beklediklerini ve iyi bir başlangıç yaptıklarının ifade etti.
Tam denize açılacakken bir arıza nedeniyle yaklaşık 4 saat bir gecikmeyle çıktıklarını belirten Uzun, "Ancak geç açılmamıza rağmen güzel balık yakaladık. Bugün bereket çok güzeldi. Hamsilerle kasalarımızı doldurduk." dedi.
Havaların sıcak olmasından dolayı da güzel balık topladıklarına değinen Uzun, "Bizim hiçbir gün aynı limanız yok. Bugün buradayız yarın başka bir yerde. İşimiz zor. Gurbetçilik. Ekmek paramızın peşinde o liman senin bu liman benim dolaşıyoruz." diye konuştu.
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