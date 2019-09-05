Ege’den Ağustos ayında 1 milyar 32 milyon dolarlık ihracat - haberler

Ocak – Ağustos döneminde 8 milyar 643 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 255 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, Ağustos ayında ihracatını arttırmayı başarırken, 6 tanesi 2018 yılı Ağustos ayı performansının gerisinde kaldı.

İHRACAT ARTIŞ REKORTMENLİĞİNİ 3 BİRLİK PAYLAŞTI

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ağustos ayında yüzde 18’lik ihracat artış hızı ile ihracat artış rekortmenliğini paylaştılar.

Ağustos ayında EİB’nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 630 milyon dolarlık payla temsil edilirken, tarım sektörleri 325 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 77 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DEMİR ZİRVEYİ GERİ ALDI

Temmuz ayında zirvedeki yerini Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ne kaptıran Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 127,7 milyon dolarlık ihracat yaparak liderliği bir ay aranın ardından geri aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; 114,2 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği 76,7 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, ihracatını yüzde 18 arttırmayı başardı.

Yumurta ihracatında en büyük ihraç pazarı Irak’ta son dönemde sorunlar yaşayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatta yatay bir seyirle 74 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracatını yüzde 18 arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 67 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin Ağustos ayı ihracat rakamı ise 50 milyon dolar oldu.

Yeni sezona hazırlanan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ağustos ayında Türkiye’ye 48 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; Ağustos ayını 44 milyon dolarlık ihracat ile geride bıraktı.

Ağustos ayında ihracatını yüzde 18 arttıran bir diğer birlik ise; Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Birliğin ihracat rakamı 29,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin Ağustos ayındaki ihracatı 14,6 milyon dolar olurken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11,2 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

“İHRACAT ANA PLANI İLE HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ağustos ayında Kurban Bayramı tatiline rağmen 1 milyar 32 milyon dolar ihracat gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını, yılın kalan 4 aylık diliminde daha başarılı bir performans beklediklerini kaydetti.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı’nda ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili’nin hedef pazarlar, otomotiv, kimya, makine, elektrik elektronik ve gıda sektörlerinin ise hedef sektörler olarak belirlendiğine işaret eden Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak İhracat Ana Planı’na uyumlu yürüteceğimiz çalışmalarla 2023 yılında Türkiye’nin 226,6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına azami katkıyı yapmak istiyoruz. EİB olarak, 2019 yılını “Çin Yılı” ilan etmiştik ve Çin pazarı ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.