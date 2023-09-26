Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: "Alternatif finansman metotları geliştirmeliyiz"

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Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığıyla Çekmeköy'de geliştirilen OrmanYaka düzenlenen basın toplantısında ön satışa sunuldu.

Toplantıda konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, sektörün son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Kabadayı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ALTERNATİF FİNANSMAN METOTLARINI GELİŞTİRMEMİZ VE BÜYÜTMEMİZ LAZIM"

"Dünya genelinde krediye ulaşmak her geçen gün zorlaştı ve zorlaşıyor. Enflasyon baskısı, artan maliyetler, jeopolitik riskler vesaireyi ortaya koyduğumuzda krediye ulaşmak zorlaşıyor. Bundan dolayı alternatif finansman metotlarının, sektörün hızlı ve sağlıklı büyümesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan gayrimenkul sertifikası, altyapı gayrimenkul yatırım fonları, kentsel dönüşüm gayrimenkul yatırım fonları, belki NFT dahi koyulabilir bu çerçevenin içine. Birçok alternatif finansman metotlarını ortaya koymamız lazım. Bugüne kadar sektörün büyüdüğü konvansiyonel konut kredisi, öz sermaye ve ön satış dediğimiz finansman metotları dışında alternatif diğer finansman metotlarında geliştirmemiz ve büyütmemiz lazım.

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"KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULMASI KONUŞULUYOR"

Kentsel dönüşümle ilgili de kısa zamanda bir kanun olacak diye bekliyoruz. Kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanması bizim hem nitelikli konut üretmek için arsa üretimimizi sağlar. Hem de insanlarımızın sağlıklı depreme güvenli konutlara bir an önce ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun için de tabii ki yine gayrimenkul sektörüne özel ihtisas mahkemelerinin bu süreçlerin hızlı olarak sonuca varması, sektörün hızlı bir şekilde üretime geçmesi için önemli olduğunu düşünüyorum.

Kentsel dönüşüm başkanlığı kurulması konuşuluyor. Bunu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu da kentsel dönüşümün ve şehirlerin dönüşümü için önemli bir adım olacaktır. Sektöre özel bir banka olması diğer beklentilerden biri, dünyada benzer örnekleri var. Bilhassa mortgage kredisi, projelerin finansmanı gibi özel iş birliktelikleri gibi sektörün büyümesini ve finansmana ulaşımı kolaylaştıracak bu tür adımların önemli olduğunu düşünüyorum.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Tabii ki hepimizin hayatını etkileyen, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik... Bu aslında bambaşka bir başlık. Son beş yıldır hayatımıza baktığımızda önce kovid hayatımızı negatif bir şekilde etkiledi, son yıllarda da artık dünyada olduğu gibi Türkiye'de hiç görülmemiş iklim olayları görülüyor, iklim değişikliği, seller, yangınlar hortumlar vesaire. Bunların etkilerine karşı sektör olarak bizlerin de mücadele etmemiz lazım. Burada da tabii ki sürdürülebilirlik en önemli başlıklardan birisi haline geliyor. Sürdürülebilirlik alanında biz de Ege Yapı olarak çok uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Farklı enerji verimli binalar üretiyoruz. Diğer taraftan beş dakikalık, on dakikalık şehirler biliyorsunuz, son dönemde çıktı karbon salınımının azaltılması için, bu alanda faaliyetler yapıyoruz. Üretim aşamalarında, tasarım aşamalarında yine benzer şekilde enerji verimli binaları nasıl daha iyi yönetebiliriz, daha verimli binalar nasıl üretebiliriz, bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Atık dönüşümünden tutun bitkinin seçimine kadar binlerce altında kalemi olan bir alan.

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Diğer bir önemli konu yine sektörün önümüzdeki dönemde büyümesi için önemli ve sağlıklı şekilde çevreye karşı duyarlı olması için ESG yönetimi. Çevre, sosyal ve yönetişim dedikleri, dünyada çünkü sadece artık krizler, ekonomik krizlerle olmuyor, ekonomik kriz gibi iklim krizi oluyor, işte çevresel faktör krizi oluyor, jeopolitik birçok kriz şirketlerimizi ESG ile her türlü alanda hem çevre alanında hem sosyal alanda hem de hazırlamamız lazım. Avrupa Birliği'nde başladı artık şirketlere ESG kriterleriyle ilgili karneleri veriliyor. Bizlerin de artık ESG alanında daha aktif olarak yol alması gerektiğini düşünüyoruz.

TEKNOLOJİYE YATIRIM

Bir diğer konu gayrimenkul ve inşaat teknolojileri bu da önemli bir adım. Sivil toplum kuruluşları üzerinden bilhassa GYODER'in bir teknoloji merkezi, startup yatırımcı merkezi var. Bunun dışında sektörümüzde STK olarak bizler de yine benzer şekilde uzun yıllardır bu alanda yatırım yapıyoruz. Bunun dışında paylaşım ekonomisine uygun gayrimenkulü nasıl daha iyi paylaşım ürünü haline getirebiliriz, bu doğrultuda teknolojiye yatırım yapıyoruz. Sektörün önümüzdeki dönemde en önemli alanlarından, gelişme alanlarından birisi de bu olacak teknolojik yatırımlarla da aslında hem biz verimliliği hem süreçleri kolaylaştırmayı hem daha sağlıklı, daha hızlı ürünler üretmeyi ortaya koymuş olacağız diye düşünüyoruz. Bunlar aslında önümüzdeki dönemde sektör için, bizim geliştirmemiz daha ileriye götürmemiz gereken başlıklar.

Ege Yapı olarak şu an cumhuriyetimizin 100 yılında 7 projeyle 7 milyar TL'lik yatırım açıklamıştık bu yılın başında. Bu doğrultuda aynı plan çerçevesinde gidiyoruz. Bu yıl en az 3 tane projemizin lansmanını yapacağımızı açıklamıştık, şu an bu üçüncü projemiz, söz verdiğimiz gibi üretmeye, ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz ve bu azimle çalışıyoruz."

ORMANYAKA PROJESİ TANITILDI

Çekmeköy'de ilk projesi Çamlıyaka Konakları'nı inşa eden Ege Yapı şimdi bölgede 4 milyar lira yatırım değerinde ikinci projesini Mona Yapı ortaklığıyla devreye aldı. Çamlıyaka Konakları'nda yaşayanlara vadettiğimiz en güzel şey 'şehirden kopmadan doğanın içinde yaşam" kalitesiydi diyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Bu mottomuzu şimdi Ormanyaka projemize taşıyoruz. Ege Yapı olarak ürettiğimiz yaşam alanlarında insanların sadece barınma ihtiyacına yönelik düşünmüyoruz, onların sağlıklı ve sosyal olarak geliştikleri alanları da sunmayı hedefliyoruz. OrmanYaka projesinde Mona Yapı ile iş birliğinde ilerliyoruz. 37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz. 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlandı. Daire tiplerinin 1+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklüklerde tasarlandığı OrmanYaka'da konutlar; doğanın yeşiline birlikte tanıklık edecek. Bu kapsamda, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. Projede teslimleri 2025 aralık ayında yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYOR, YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Ege Yapı olarak kurulduğu 2006 yılından bugüne tüm projelerinde çağdaş kentleşme kültürüne hizmet ederek inşaatın mimari tasarımından sağlam mühendislik aşamasına, maliyet politikalarından istihdama, sosyal ve kültürel alan tasarımından sürdürülebilir tüm yaşam alanlarına kadar stratejik planlar çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayan İnanç Kabadayı sözlerine şöyle devam ediyor: "Kentlerimizin sürdürülebilir alanlarını yaygınlaştırmak, depreme dayanıklı konut stokunu artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sunmak amacında; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 7 milyar lira yatırım değerinde proje üreteceğimizi açıkladık. Bugüne kadar taviz vermediğimiz; İleri teknoloji odaklı yönetim yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve güçlü mühendislik anlayışı ile oluşturduğumuz Ege Yapı ilkelerini bundan sonra da geliştirerek devam ettirmek ve tüm projelerimize bu know-how'ı yansıtmak en büyük hedefimiz. Bu odakta, ülkemizin bulunduğu ekonomik konjonktür ve ihtiyacı olan konut arzına destek olmak için elimizi taşın altına koymaya ve üretmeye devam ediyoruz."