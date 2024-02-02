EgeYapı, GYO izni aldı

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EgeYapı, halka arz yolunda ilk aşamayı tamamladı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21.12.2023 tarih ve 80/1767 sayılı SPK kararını takiben aldı. Böylelikle halka arz sürecinin ilk adımını atmış oldu. EgeYapı, Portföyündeki projelerle halka açılma sürecini 2024 yılı bitmeden tamamlamayı hedefliyor.

EgeYapı bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Didem Güneş, EgeYapı halka arz sürecine başlamasıyla birlikte EgeYapı GYO'ya Genel Müdür olarak atandı.

Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası alanda proje yürüten EgeYapı 2015'ten itibaren konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini yaptı.