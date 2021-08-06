Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde temmuz yağışları yüzde 80'den fazla azaldı

İzmir, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur ve Hatay'ın bulunduğu bölgelerde temmuz ayında yağışlar, normaline göre yüzde 80'den fazla azaldı.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre arttı.
Söz konusu ayda yağışlar normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gösterdi. Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normalin altında yağış aldı.
Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normaline göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.
Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış aldı.
- Temmuzda en fazla yağış Rize'de
İl geneli yağışlarda temmuzda en fazla yağış 235 milimetre ile Rize'de, en az yağış 1 milimetre ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.
Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleriyle Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü gözlendi. Temmuzda en fazla yağışlı gün ise Kars, Ardahan çevrelerinde 20 günün üzerinde oldu.
- Yağışlar normaline göre 4 bölgede azaldı
Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışlarında normaline göre yüzde 12 azaldı, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.
Ege'de ise yağışlar normaline göre yüzde 31 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı.
Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 33 azalış, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlarda normaline göre yüzde 40 azalış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artış oldu.
Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde normaline ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış gösterdi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlarda normaline göre yüzde 9 artış, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 26 azalış kaydedildi.
Yağışlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 92 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalış görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!