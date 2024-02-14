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        Haberler Gündem Ege ve Akdeniz'de deprem! 14 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Ege ve Akdeniz'de deprem! 14 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Yayınlanan son verilere göre; Ege Denizi açıklarında İzmir Karaburun'da ve Akdeniz açıklarında Muğla Datça'da deprem meydana geldi. 14 Şubat 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:52
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yantı arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 14 Şubat 2024 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 08.03'de Ege Denizi-İzmir Körfezi açıklarında İzmir Karaburun'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

        • 3

          AKDENİZ 2.2 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 07.03'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 16.65 km olarak kaydedildi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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