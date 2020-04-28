Ege Üniversitesinde yapılan Kovid-19 testi sayısı 12 bine ulaştı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerinde ilk Kovid-19 tanısının 18 Mart'ta konulduğunu, bugüne kadar Kovid-19 tanı veya ön tanısıyla 4 bin 865 kişinin hastaneye başvurduğunu belirtti.
Bunlardan 240'ının yoğun bakım olmak üzere toplam bin 796 olgunun hastaneye yatırıldığını bildiren Budak, hastalardan bin 601'inin taburcu edildiğini, Kovid-19 tanısıyla 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Rektör Budak, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 testi için yetkilendirildiklerini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bu süreçte hastanemizde, diğer bölge hastanelerinden gelen numunelerle toplam 12 bin PCR testi yapıldı, bunlardan bin 65’i pozitif saptandı. Test yapılanlardan 5 bin 864'ü Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hastalarımızdı. Bu hastaların ise 583’ü pozitif çıktı. Toplam 43 sağlık çalışanımız bu süre içinde Kovid-19 virüsü ile enfekte oldu. Enfekte olan çalışanlarımızın 14’ü hekim, 11’i hemşire, 8’i hasta bakıcı, 4’ü tekniker. Çok şükür ki hiçbir çalışanımızda hayati tehlike bulunmuyor. Vefat sayımız oldukça düşük. Keşke hiçbir hastamızı kaybetmeseydik. Ancak hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, kısacası tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Başarımızı onların fedakarca çalışmalarına borçluyuz."
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