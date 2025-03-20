Ege Üniversitesinde, romatizmal hastalıkları olanlar için termal eldiven geliştirildi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, geliştirilen termal medikal eldivenler, soğuğa maruz kalındığında atakların ve ağrıların şiddetlendiği romatizmal hastalıklarda hastaların ellerini soğuktan koruyacak, nem ileterek ve nefes alarak yaşam konforunu olumlu etkileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin, bazı romatizmal hastalıklarda kesin tedavi yöntemi bulunmadığı için ellerin sıcak tutulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

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Geliştirilen eldivende kızılötesi ışın yayma özelliğine sahip iplikler kullanıldığını bildiren Ertekin, "Bu iplikler, vücut tarafından yayılan ısıyı absorbe ederek geri yansıtır ve mikro dolaşımı artırmaya yardımcı olur. Bu sayede kan akışını destekleyerek soğuğa karşı koruma sağlar" ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.