Ege Üniversitesinde doktorlar hastalarla telefonda görüşecek

AA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane ortamına gelmeden tedavilerin yapılabilmesi için "Teletıp Poliklinik Sistemi" uygulamaya konuldu.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksama olmadan sürdürülebilmesi için bu sistemin hayata geçirildiği belirtildi.

Bir yandan poliklinik hizmetlerinin aksamaması diğer yandan ise hastaneye gelenlerin azaltılmasını amaçlayan uygulamaya göre, doktorlar poliklinik randevusu olan hastalara telefonla ulaşarak bulgular doğrultusunda ön değerlendirme yapacak, ardından da gerekli görürse "e-Reçete" sistemi üzerinden ilaç yazacak.

Doktorlar, telefonla görüşmenin yeterli olmadığını değerlendirdiği durumlarda ise aynı gün hastasını hastaneye çağıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini belirtti.

Ege Üniversitesi Hastanesinin, gerek insan kaynağı gerekse malzeme stokları açısından koronavirüs mücadelesinde aktif rol oynadığını aktaran Buldan, "İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Yakın zamanda Sağlık Market Uygulamasına geçilmiş olmasının da katkısıyla şu anda stok sıkıntımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının personel takviyesi yaptığını, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildiğini ifade eden Budak, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla salgının en az hasarla atlatılacağına inandığını kaydetti.