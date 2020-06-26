Ege Üniversitesi laboratuvarı 4 binden fazla örnek üzerinde antikor testi yapacak

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastalığa karşı bağışıklık kazanmış kişileri belirlemek ve tahmini toplam hasta sayısına ulaşmak için 81 ilde başlatılan antikor testleri devam ediyor.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroimmunoloji Laboratuvarı da İzmir ve çevresinde antikor testi için yetkilendirilen tek laboratuvar olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, virüsün her insanı farklı şekilde etkilediğini belirterek, "Asemptomatik dediğimiz kimi vakalar hastalık belirtisi göstermese de virüsün yayılmasında önemli rol oynuyorlar. Sağlık Bakanlığımızca başlatılan bu çalışma neticesinde hem asemptomatik vakalar tespit ediliyor hem de hastalığa bağışıklık kazanmış bireylerin toplumdaki oranı saptanıyor. Laboratuvarımız, antikor testi çalışmalarını yürüten bölgedeki tek yetkili laboratuvar. Ekibimiz, gerekli çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Laboratuvar personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kovid-19 PCR Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Sertöz de geçirilmiş hastalık ve asemptomatik hastalık düzeyini, hastalık prevalansını saptamak amacıyla 8-20 Haziran tarihlerinde tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsayan Sağlık Bakanlığı düzeyinde bir çalışma planlandığını anımsattı.
Sertöz, şunları kaydetti:
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye'de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 153 bin 577 olarak saptandı. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçildi. Daha sonra ise antikor testi çalışmak üzere kişiden 3 mililitre kan örneği alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili laboratuvara gönderilerek çalışmalar sonuçlandırılıyor. Laboratuvarımız, İzmir'de, çevre il ve ilçelerden gelecek 4 binden fazla örneği çalışmak üzere bölgede yetkilendirilen tek laboratuvar olma özelliğindedir."
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