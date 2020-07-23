Ege Üniversiteli mühendislik öğrencilerinden yerli PCR test cihazı projesi

Üniversiteden yapılan açıklamada, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Alişan Aygar ve Elif Ege Diken'in lisans bitirme tezi projelerinin TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklendiği belirtildi.
"Peltier Soğutucu ile Hassas Sıcaklık Kontrollü Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı Tasarımı" adlı projenin Kovid-19 tanısında sahada kullanılarak hızlı sonuç vermesiyle karantina süresinin azaltılması ve hastalık yayılımının yavaşlatılmasına önemli katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.
Projeyi gerçekleştiren öğrencileri makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak cihazın yerli ve milli olma özelliği taşıdığını belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecine büyük destek sağlayacak projelerinden dolayı öğrencilerimizi ve danışman hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin Ağustos ayında gerçekleşecek TEKNOFEST yarışmasından da iyi bir dereceyle döneceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Proje Danışmanı Doç. Dr. Mutlu Boztepe, "Danışmanlığını Solar Biyoteknoloji şirketinin kurucusu Dr. Yalın Kılıç ile yaptığımız projemiz TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek kazandı. Ayrıca, 17-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları' bölge finalinde, TEKNOFEST yarışmasında 'İnsanlık Yararına Teknolojiler/Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi' ve 'Biyoteknolojik İnovasyonlar/Proje' kategorilerinde yarışacak." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!