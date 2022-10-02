Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bugün saat 13.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ