Ege'nin parlayan yıldızı "Saros" turizmin ilgi odağı oldu

AA

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros'a, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbullular ilgi gösteriyor.Yüzlerce balık çeşidi ve deniz bitkisine ev sahipliği yapan körfezin İbrice Limanı ve Enez sahilindeki dalış merkezleri ise yerli yabancı çok sayıda dalgıca hizmet veriyor.İbrice'de su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve su altı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve yapay resifler burayı dalgıçlar için daha da cazip hale getiriyor.Alaçatı'dan sonra adından söz ettiren Erikli sahili ise yelken kulüpleriyle ilgi çekiyor.Mecidiye sahili yakınındaki Çeltik Göleti'nde kamp yapma fırsatı bulan tatilciler, gölette kanoyla gezebiliyor. Danişment ve Gökçetepe sahillerindeki kamp tesisleri de tatilcilere deniz ve ormanla iç içe bir tatil sunuyor.Körfez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de tatilcilere güven veriyor.- Plajları ilgi çekiyorTürkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine, Edirne'nin tarih, kültür ve deniziyle birçok turizm faktörünü barındırdığını söyledi.Kentte tarih ve turizm açısından birçok destinasyon olduğunu belirten Balta, "Deniz, kum ve güneş turizmi noktasında da Saros Körfezi'mizde bizim için dünyanın incisi sayabileceğimiz, kendi kendini temizleyen pırıl pırıl plajlarıyla önemli bir destinasyonumuz var." dedi.Körfezin İstanbul'a yakınlığından dolayı Marmara Bölgesi'nin önemli turizm alanları arasında bulunduğunu anlatan Balta, şunları kaydetti:"Enez ve Keşan ilçelerimizin sınırları içerisinde kalan Saros Körfezi'nde turizm hareketlenmeye başladı. Tatilcilerin sağlıklı tatil geçirmeleri için belediyelerimiz ve valiliğimizin aldığı önemli önlemler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesis sayılarımız her ne kadar düşük olsa da bunlarla ilgili yatırımlar olacağına inanıyoruz. Sahil şeridi boyunca sosyal mesafe kuralına uyularak gayet güzel bir turizm sezonu yaşanıyor. İstanbul'a yakınlığı, denizin temiz olması, ormanları, gezilebilecek tarihi noktaları ve kamp alanlarıyla Saros Körfezi herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer."