Ege'nin kırsalındaki Kovid-19 tedbirleri büyükşehirleri aratmıyor

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manisa'da kent merkezine uzaklığı 20 ila 25 kilometre arasında değişen kırsal Sancaklıiğdecik, Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerinde yetkililerin uyarılarını dikkate alan halk mümkün olduğunca evlerinde kalıyor, kalabalıktan uzak duruyor.
Bazı vatandaşların sokakta maske ve eldivenle dolaştığı görülürken, dışarıdan ziyaretçi sayısının bu dönemde azalması ilk kez memnuniyetle karşılanıyor.
Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'de görülür görülmez ülke genelinde alınan tedbirleri eksiksiz uyduklarını söyledi.
"Biz kırsal bir mahalleyiz, kent merkezinden uzaktayız, doğayla iç içeyiz, bize bir şey olmaz" demeden bütün kurallara riayet ettiklerini dile getiren Kurtoğlu, "Mahallemiz çiftçi kesimidir. Yaşlılarımızı evden çıkarmamaya çalışıyoruz. Vefa İletişim Merkezi var. Maaşı çekileceklerin, ilacı olmayanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında köprü vazifesi görüyoruz. Devletimizin azimli çalışması ve vatandaşların tedbiri ile biz bu sorunun üstesinden geleceğiz." dedi.
Kurtoğlu, bölgede yaşayanların en önemli gelir kaynağı kirazda sezona kısa bir süre kaldığını, normal şartlar altında mahalle meydanının bu dönem çok yoğun olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Normalde burası kiraz sezonu öncesi cıvıl cıvıl olurdu. Ama şu anda meydanımız, çarşımız boş ve yaşlılarımız da evden çıkmıyor. Diğer vatandaşlarımız tarlada, bahçede çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bu koronavirüs belasını defederiz. Burada pazarcımız daha çok olurdu. Virüs dolayısıyla neredeyse kimse kalmadı. Kahvelerimiz ve derneğimiz açık olurdu, şimdi kapalı durumda. Daha önceleri İzmir’den vatandaşlarımız buraya köy ürünlerinden almak için gelirdi. Şimdi hiçbiri gelmiyor. Sakin bir yaşam var."
Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Ali Özmen, uyarılara dikkat ettiklerini anlatarak, "Hijyene önem gösteriyoruz. Devamlı ellerimizi yıkayıp kolonya ile de dezenfekte ediyoruz. Köyümüzde herhangi bir vaka yok. Bizler, 'Nasıl olsa köydeyiz, bir şey olmaz.' demiyoruz, biraz daha dikkat ediyoruz." diye konuştu.
Salgın nedeniyle eşiyle İzmir'in Buca ilçesinden gelip Sancaklıiğdecik'teki yazlığına yerleştiğini aktaran Dahil Gelir, "Buraya yaz aylarında geliyordum. Şimdi koronavirüs dolayısıyla her zaman buradayım. Çocuklardan daha uzak kalarak korunayım diye buradayım. Burada bahçemde toprakla uğraşıyorum, kendimi izole ediyorum." ifadesini kullandı.
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