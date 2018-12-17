Ege'nin Hamsisi 21. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 de ekranlara gelecek. Ege'nin Hamsisi 20. son bölümünde; Melahat’in üç kağıtçı abisi Kubat , Sığacık’a geri döner. Tek sermayesi iri kıyım horozu Torman ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran Horoz Ağa, yıllar önce dolandırıcılık yapıp terkettiği Sığacık’ta ortalık karıştıracak birçok olayın kahramanı olacaktır. İşte, Ege'nin Hamsisi 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EGE'NİN HAMSİSİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in Kıskançlık Krizi!

Yakışıklı Genel Müdür Levent’in kahvaltı için Şevket’in muhlamacısına gelmesi, Deniz’e kıskançlık krizi geçirtir... Ancak Zeynep’le kendisinin çalıştığı şirketin genel müdürü olması nedeniyle bir tepki gösteremez. Aslen Karadenizli olan Levent ise Şevket’in gözünde, bütün kriterlere uyan bir damat adayıdır. Sığacık’ta bir proje arazisine bakmaya giden Levent’le Zeynep’i gizlice takip eden Deniz, başına gelecek sürprizlerden habersizdir...

Melahat’ten Şevket’e Ege Turu!

Bu arada Melahat ve Şevket, Suriyeli göçmen kız Ayşa’yı ziyaret için İzmir’deki Çocuk Esirgeme Kurumu’na giderler. Batan göçmen teknesinde anne ve babasını kaybeden küçük Ayşa, veda vakti Şevket ve Melahat’ten ayrılmakta oldukça zorlanır ve duygusal anlar yaşanır.

Şevket’in hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını zanneden Melahat, Ayşa’yı ziyaretlerinin ardından ona İzmir’i gezdirme teklifinde bulunur.

Almancı Nuri’nin Kaçış Planları...

Öte yandan Fikret’in tam saha baskısından bunalan Almancı Nuri, sabah çok erken saatte, otelden kaçma planları yapar ancak Kaz Nuri ve Ördek Helga’ya hesaba katmaz... Üstelik Fikret’in çocuk isteği Almancı Nuri’yi iyice köşeye sıkıştırır...

Melahat’in Üçkağıtçı Abisi Kubat (Horoz Ağa) Kasabaya Geri Döner!..

En son kasabayı olaylı bir şekilde terkeden Melahat’in üç kağıtçı abisi Kubat (Horoz Ağa), Sığacık’a geri döner. Tek sermayesi iri kıyım horozu Torman ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran Horoz Ağa, yıllar önce dolandırıcılık yapıp terkettiği Sığacık’ta ortalık karıştıracak birçok olayın kahramanı olacaktır.

Ege'nin Hamsisi 21. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.