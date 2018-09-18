Ege'nin Hamsisi 9. bölümü 17 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. Deniz'in Zeynep'e yeniden yakınlaşmaya başladığı 9. bölümde Deniz'in aşkı ve işi arasındaki kaldığı görüldü. 9. bölümün sona ermesinin ardından dizinin izleyicileri 10. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim Ege'nin Hamsisi 10 bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, 9. bölümde neler oldu. İşte detaylar...

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EGE'NİN HAMSİSİ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz, Zeynep'in kendinden uzak durmasına daha fazla dayanamaz ve onu her bulduğu yerde konuşmak için bir fırsat kollar. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep’in Karadeniz inadı tutmuştur ve bu inattan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Sığacık'ta bulduğu aşkı İngiltere hayali yüzünden kaybetmenin eşiğine gelen Ege delikanlısı, artık hayati bir karar vermek zorundadır. Aşk ile iş arasında bir seçim yapmak Deniz için kolay olmayacaktır.

Eşrefcan'ın yaklaşan sünnet düğününde kirvelik görevi üstlenen Şevket, Melahat'la olan rekabetini esnaflıktan daha ileri bir boyuta taşıyıp ortalığı kızıştıracaktır. Ancak bu düğünde başlarına gelecekten henüz haberleri yoktur.

Ege'nin Hamsisi 10. bölüm fragmanı: