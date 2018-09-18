18 EYLÜL 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Ege'nin Hamsisi 9. bölümü 17 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. Deniz'in Zeynep'e yeniden yakınlaşmaya başladığı 9. bölümde Deniz'in aşkı ve işi arasındaki kaldığı görüldü. 9. bölümün sona ermesinin ardından dizinin izleyicileri 10. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim Ege'nin Hamsisi 10 bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, 9. bölümde neler oldu. İşte detaylar...
EGE'NİN HAMSİSİ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz, Zeynep'in kendinden uzak durmasına daha fazla dayanamaz ve onu her bulduğu yerde konuşmak için bir fırsat kollar. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep’in Karadeniz inadı tutmuştur ve bu inattan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Sığacık'ta bulduğu aşkı İngiltere hayali yüzünden kaybetmenin eşiğine gelen Ege delikanlısı, artık hayati bir karar vermek zorundadır. Aşk ile iş arasında bir seçim yapmak Deniz için kolay olmayacaktır.
Eşrefcan'ın yaklaşan sünnet düğününde kirvelik görevi üstlenen Şevket, Melahat'la olan rekabetini esnaflıktan daha ileri bir boyuta taşıyıp ortalığı kızıştıracaktır. Ancak bu düğünde başlarına gelecekten henüz haberleri yoktur.
Ege'nin Hamsisi 10. bölüm fragmanı:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!