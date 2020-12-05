Ege illerinde "kısıtlama" sessizliği

AA

İzmir'de kent genelinde polis ekiplerinin denetimi gün boyu devam etti.

Konak ilçesinde bulunan Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Sahil Bulvarı’nda sessizliğe büründü. Konak Meydanı'nda bulunan güvercinlerin ise gönüllü vatandaşlar tarafından beslendiği görüldü.

Polis ekiplerinin dün saat 21.00'de başlayan kısıtlamaya bu sabah 05.00'e kadar uymayan 681 kişiye 2 milyon 114 bin 373 lira idari para cezası verildiği öğrenildi.

- Aydın

Aydın’da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sakinlik başladı.

Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda çok az sayıda araç hareketi olduğu görüldü.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

Kent genelinde polis ekiplerinin de bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürüyor.

- Uşak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Uşak genelinde sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesinin boşaldığı görüldü.

Öte yandan, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler sürdürüldü.

Sokakta bulunan vatandaşlar ve araçlar durdurularak, izin belgesinin olup olmadığı soruldu.

- Denizli

Denizli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Kentin en işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı boşaldı.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yaptı.

- Manisa

Manisa'da da sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte dün akşam itibarıyla başlayan uygulama ile başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.