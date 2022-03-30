Meteoroloji verilerine göre, “Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenerek güney yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (40-74 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek güney yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (40-74 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi genelinde beklenen fırtınanın Cuma günü gece saatlerinde Güney Ege'de, Cumartesi günü sabah saatlerinde Kuzey Ege'de etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.