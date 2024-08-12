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        Haberler Bilgi Yaşam Ege Denizi’nde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Ege Denizi'nde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Genelde birçoğu hissedilmese de bazı depremler derinliğine göre daha etkili olabiliyor. Bugün, 12 Ağuatos Pazartesi günü gözler son depremler listesine döndü. En son Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:39
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        • 1

          Son dakika depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? sorusu yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son yaşanan depremin enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından listeleniyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu veya az önce deprem mi oldu? İşte, 12 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi depremle sallandı. AFAD, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem 14 km derinliğinde gerçekleşti.

          Büyüklük:4.3 (Mw)
          Yer:Ege Denizi
          Tarih:2024-08-12
          Saat:16:24:52 TSİ
          Enlem:40.32694 N
          Boylam:23.81528 E
          Derinlik:14.59 km

          YUNANİSTAN'DA DEPREM!

          Büyüklük:4.3 (Mw)
          Yer:Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [177.59 km] Gökçeada (Çanakkale)
          Tarih:2024-08-12
          Saat:16:39:45 TSİ
          Enlem:40.4775 N
          Boylam:23.67056 E

          Derinlik:10.52 km

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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