Ege Denizi'nde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? sorusu yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son yaşanan depremin enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından listeleniyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu veya az önce deprem mi oldu? İşte, 12 Ağustos 2024 son depremler listesi...