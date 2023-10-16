Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da deprem! İşte 16 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 16 Ekim Pazartesi gününün ilk saatlerinde Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da 3 büyüklüğünü geçmeyen depremler meydana geldi. Datça-Muğla ve Adilcevaz-Bitlis yaşanılan deprem ile sarsıldı. İşte 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. AFAD tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 16 Ekim Pazartesi günü Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi günü saat 03:27'de Ege Denizi - Datça'da (Muğla) 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VAN GÖLÜ'NDE DEPREM OLDU
Saat 05:06'da Van Gölü, Adilcevaz Bitlis'te 2.0 büyüklüğünde depren oldu.
ADANA SAİMBEYLİ SALLANDI
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 06:43'te Adana Saimbeyli 2.1 büyüklüğündeki deprem ile sallanldı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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