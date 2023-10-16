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        Haberler Gündem Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da deprem! 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da deprem! İşte 16 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 16 Ekim Pazartesi gününün ilk saatlerinde Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da 3 büyüklüğünü geçmeyen depremler meydana geldi. Datça-Muğla ve Adilcevaz-Bitlis yaşanılan deprem ile sarsıldı. İşte 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:03
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. AFAD tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 16 Ekim Pazartesi günü Ege Denizi, Van Gölü ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi günü saat 03:27'de Ege Denizi - Datça'da (Muğla) 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          VAN GÖLÜ'NDE DEPREM OLDU

          Saat 05:06'da Van Gölü, Adilcevaz Bitlis'te 2.0 büyüklüğünde depren oldu.

          ADANA SAİMBEYLİ SALLANDI

          AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 06:43'te Adana Saimbeyli 2.1 büyüklüğündeki deprem ile sallanldı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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