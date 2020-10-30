Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı

AA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

Ülkede tedirginliğe yol açan sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.