24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinden, 3 yıl sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Türk bayraklı gemilerin tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test ve belgelendirme hizmetlerini Bakanlık adına yürütecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.
Bu kapsamda, bir geminin yapısal, mekanik, elektrik, elektronik özellikleri ile kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kurallara uygunluğunu gösteren klas sertifikası hazırlanıyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin Bakanlık tarafından yetkilendirilen gemilere ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, bugünden önce Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) "İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşuluyla muafiyetler tanıyabilmesi"ne ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer kapsamında Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinden, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacak.
Bu yolcu gemileri arasında, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan idare tarafından ilave gerekler istenecek.
Söz konusu gemiler, bugünden itibaren 3 yıl sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorunda olacak.
Yönetmeliğin yayımından sonra Ege Denizi'ndeki adalara yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise yetkili kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacak ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam edecek.
Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri, talep halinde idare tarafından yapılacak.
Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemilerin, yetkilendirme protokolü yapılıncaya kadar idare veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilecek.
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