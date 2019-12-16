Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında 3.5, 2.1 ve 1.9 büyüklüklerinde ayrı ayrı depremler meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 20 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 ARALIK 2019

Büyüklük 3.6 (Mw) Yer Ege Denizi, 29.06 km. Ayvacik (Çanakkale) Enlem 39.4318 (K) Boylam 25.7311 (D) Derinlik 6.62 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.16 08:32:40 39.4613 27.9290 10.9 -.- 2.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.16 08:11:21 39.4208 25.7272 2.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 07:45:37 39.4285 25.6857 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 07:12:16 39.1577 28.3070 7.6 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.16 06:45:26 39.4357 27.9298 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.16 06:40:37 39.4282 25.6743 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 06:17:10 39.4317 25.7312 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 06:00:25 39.4302 25.6600 7.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 05:53:49 39.4218 25.7440 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.16 04:09:30 39.5053 25.9743 5.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.16 03:10:03 38.1182 41.5893 5.0 -.- 2.6 -.- TASLIK-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.12.16 02:43:56 37.8955 29.6067 6.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.16 02:17:35 38.0358 27.0118 4.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.16 02:11:28 38.1417 41.5822 7.9 -.- 2.2 -.- UZUNYAZI-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.12.16 01:51:54 38.7273 42.9875 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.12.16 01:12:46 40.4052 27.1478 6.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.12.16 01:11:26 37.8263 29.6400 5.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel