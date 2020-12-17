Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Girit Adası yakınlarında bir deprem meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 171 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

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