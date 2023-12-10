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        Haberler Gündem EGE DENİZİ'NDE DEPREM! Son dakika deprem mi oldu? 10 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ege Denizi'nde deprem! 10 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre; Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları araştırması sıklaştı. İşte 10 Aralık 2023 Pazar Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 08:51
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sabah karşı saat 05.58'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 10 Aralık Pazar son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 05.58'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği ise 08.09 olarak ölçüldü.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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