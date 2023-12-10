Ege Denizi'nde deprem! 10 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre; Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları araştırması sıklaştı. İşte 10 Aralık 2023 Pazar Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sabah karşı saat 05.58'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 10 Aralık Pazar son depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 05.58'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği ise 08.09 olarak ölçüldü.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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