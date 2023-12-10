Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sabah karşı saat 05.58'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 10 Aralık Pazar son depremler listesi...