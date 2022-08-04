Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Ege açıklarından TSİ ile 18:41'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege kıyılarında hafif hissedilirken can ve mal kaybı olmadığı bilgisi alındı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği: 9.0 km iken, büyüklüğü ise 3.1 olduğu olduğunu aktardı.